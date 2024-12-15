2024-12-15 13:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

رحب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، برؤية قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" تجاه الأكراد السوريين.

وقال بارزاني في رسالة اطلعت عليها "بغداد اليوم": "لقد رأينا تصريح أحمد الشرع حول الشعب الكردي في سوريا، وصف فيه الأكراد بأنهم جزءٌ من الوطن وشريكٌ في سوريا المستقبل".

وأضاف أن "هذه الرؤية تجاه الكرد ومستقبل سوريا موضعُ سرور وترحيب من قبلنا، ونأمل بأن تكون بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة والمجحفة التي كانت تُرتَكَب بحق الشعب الكردي في سوريا".

وتابع "إن مثل هذا المنظور يمثل منطلقاً يمهّد لبناء سوريا قوية، ويجب على الكرد والعرب وجميع مكونات سوريا الأخرى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة معاً في بناء سوريا مستقرة وحرّة وديمقراطية".

وكان قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قال في لقاء تلفزيوني، إن الأكراد "جزء من الوطن، وتعرضوا لظلم كبير"، مشدداً على أنهم "جزء أساسي من سوريا القادمة".