2024-12-15 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار

