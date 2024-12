رسالة من مسعود البارزاني إلى الجولاني.. ماذا قال فيها؟

2024-12-15 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اربيل/ عراق اوبزيرفر أكد مسعود بارزاني، اليوم الاحد، أن تصريحات قائد “الإدارة السياسية الجديدة” وهيئة تحرير الشام، أحمد الشرع (الجولاني)، حول الشعب الكوردي في سوريا، التي وصف فيها الكورد بأنهم “جزءٌ من الوطن وشريكٌ في سوريا المستقبل”، تمثل “منطلقاً يمهّد لبناء سوريا قوية”. وقال بارزاني في رسالة، اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، إن “هذه الرؤية تجاه …

