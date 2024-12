عاجل| توقف الكهرباء الوطنية في اقليم كوردستان العراق

2024-12-15 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اربيل/ عراق اوبزيرفر أعلن مدير سيطرة كهرباء محافظة السليمانية، غالب محمد، اليوم الاحد، توقف كامل منظومة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان بسبب عطل في مد المحطات التوليد بالغاز من جانب شركة دانة غاز. وقال محمد: “كانت هناك مشكلة تسرب غاز في دانة غاز وقد تم حلها، لكن عودة التيار الكهربائي إلى حالته الطبيعية ستستغرق بعض …

