2024-12-15 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، بالتصريح الذي ادلى به مؤخرا زعيم هيئة تحرير الشام احمد الشرع ما يُعرف بـ"أبو محمد الجولاني" بشأن الشعب الكوردي في سوريا.

وكان الجولاني قد ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يصف به الكورد بأنهم "جزءٌ من الوطن وشريكٌ في سوريا المستقبل".

وقال بارزاني في رسالة تعقيبا على التصريح إن "هذه الرؤية تجاه الكورد ومستقبل سوريا موضعُ سرور وترحيب من قبلنا، ونأمل بأن تكون بداية لتصحيح مسار التاريخ وإنهاء الممارسات الخاطئة و المجحفة التي كانت تُرتَكَب بحق الشعب الكوردي في سوريا".

وأردف بالقول إن "مثل هذا المنظور يمثل منطلقاً يمهّد لبناء سوريا قوية"، مؤكدا أنه "يجب على الكورد والعرب وجميع مكونات سوريا الأخرى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة معاً في بناء سوريا مستقرة وحرّة وديمقراطية".