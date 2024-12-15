2024-12-15 13:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخاض منتخبنا الوطني لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، الوحدة التدريبية الثانية، في معسكره المقام في قطر تحضيرا لمنافسات بطولة كأس الخليج بنسختها السادسة والعشرين والتي ستقام في الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وتستمر لغاية الثالث من كانون الثاني المقبل.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، محمد عماد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المدرب خيسوس كاساس وصل فجر اليوم الى قطر، وقاد الوحدة الصباحية التي اتسمت بالحماس والمعنويات المرتفعة، ما يعكس التفاعل الإيجابي داخل كتيبة أسود الرافدين"، مبيناً أنه " بسبب قصر فترة المعسكر، قرر الجهاز الفني عدم خوض مباريات ودية، والتركيز على الحصص التدريبية فقط لضمان جاهزية اللاعبين بشكل كامل".وأضاف عماد أن" معظم إدارات الأندية كانت متعاونة مع اتحاد الكرة بما يخص تفريغ اللاعبين مع ذلك، كان توجه الاتحاد هو دعوة لاعبين اثنين من كل نادٍ في الدوري العراقي، لضمان التوازن مع استمرار المسابقات المحلية، أما في ما يتعلق باللاعبين المحترفين، فقد وصلوا جميعا الى قطر وهم على أتم الجاهزية ، باستثناء بعض الغيابات التي تم الإعلان عنها مسبقاً".وتابع عماد:" المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج متقاربة جدا من حيث المستوى والأداء ومن الممكن أن نشهد مفاجآت في هذه البطولة، كما حدث في نسخ سابقة، والمهم بالنسبة لمنتخبنا هو التركيز في المباريات والتحضير الجيد للمجموعة لضمان التأهل، ومن ثم التفكير في تحقيق اللقب"، لافتاً الى أن" المعسكر سيستمر في قطر حتى يوم 20 من الشهر الحالي، بعدها سيتوجه وفد المنتخب إلى الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الحالي فيما سيخوض أولى مبارياته في البطولة يوم 22 أمام منتخب اليمن".