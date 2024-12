بالصور: محافظ ذي قار يفتتح مشروع مائي جديد في الجبايش

2024-12-15 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةافتتح محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الأحد، مشروع مجمع ماء السحاكَي والهجول بطاقة إنتاجية تبلغ 200 م3/ساعة في قضاء الجبايش، وذلك خلال زيارة ميدانية شاملة للاطلاع على سير المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات. وأكد الإبراهيمي خلال حفل الافتتاح أن الحكومة المحلية مستمرة في تنفيذ المشاريع الخدمية في...

