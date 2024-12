منظمة إنسانية تحذر: 123 حالة انتحار في ذي قار منذ بداية العام الحالي

2024-12-15 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت منظمة التواصل والإخاء الإنسانية، المعنية برصد حالات الانتحار، تسجيل 123 حالة انتحار منذ بداية العام الجاري في محافظة ذي قار، إلى جانب تسجيل عدد مماثل من محاولات الانتحار التي تم إحباطها. وأكد علي الناشي، مسؤول المنظمة، في تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أن غالبية الحالات المسجلة تنتمي...

