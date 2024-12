آبل تعلن عن أفضل التطبيقات في App Store لعام 2024

2024-12-15 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت آبل عن 17 فائزًا بجوائز أفضل التطبيقات في App Store للعام 2024، مختارة من بين 45 تطبيقًا مرشحًا، اعتبرتهم الشركة الأفضل في فئاتهم وذوي تأثير إيجابي على حياة المستخدمين والثقافة العالمية. أفضل تطبيقات الأجهزة 1. آيفون – Kino 2. آيباد – Moises 3. ماك – Adobe Lightroom 4. آبل فيجن برو...

