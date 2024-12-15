بهاء الأعرجي: يجب مؤازرة السوداني بتجنيب العراق أزمة خارجية محتدمة

2024-12-15 14:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، إنه يجب مؤازرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عندما ينجح في تجنيب العراق أزمة خارجية مُحتدمة.

وكتب الأعرجي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم": عندما ينجح السوداني في تجنيب العراق أزمة خارجية مُحتدمة، وعدم الانجرار الى ساحة تصفية الحسابات على الأراضي السورية، يجب على السياسيين موازاة ذلك بتحمل المسؤولية الوطنية في إيجاد وضمان جبهة داخلية موحدة".



