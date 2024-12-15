عمليات بغداد تطيح بإرهابي "داعشي" هارب جنوب غرب العاصمة

2024-12-15 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024)، الإطاحة بإرهابي "داعشي" هارب جنوب غرب العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته بغداد اليوم"، أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع عناصر من مديرية شؤون السيطرات بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب (هارب، ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية (داعشي) بعد محاولة دخوله العاصمة عبر سيطرة (الصمود/بزيبز) جنوب غرب العاصمة".

وأضافت انه "تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".