2024-12-15 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024)، نتائج المحاكمة العسكرية بحق عناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد "عصيان الأوامر العسكرية" بنقلهم الى مكان آخر.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي، لعرض تفاصيل النطق بالحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية المنطقة الثالثة تابعته "بغداد اليوم"، إن "المحكمة قررت الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار، بتهمة ارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم أسلحتهم في سابقة خطيرة".

وأضاف أنه "تقرر إعادة هيكلة الفوج بالكامل وإرسال قوة بديلة"، مشيرا الى "الوصول الى 15 عنصرا من المحرضين الذين كانوا السبب، وتم القاء القبض على 12 منهم تم احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم ما يزالون هاربين".

وتابع ميري، أن "حكما ثانويا صدر بحق خمسة آخرين وفق المادة 34 من قانون قوى الأمن الداخلي بالحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم باستخدام الأسلحة التابعة للفوج"، لافتا الى ان "المحكمة حكمت على 2 بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بعد ان قاما بتصوير الفوضى".

وأكد ميري، ان "عقوبة تبعية رافقت هذه الأحكام وهي :طرد المدانين من الخدمة استناداً الى قانون 38 وتغريمهم لثمن الإطلاقات"، مبينا ان "الداخلية مازالت تبحث عن ال3 الهاربين".

وبدأت صباح اليوم الأحد، المحاكمة العسكرية لعناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد "عصيان الأوامر العسكرية" بنقلهم الى مكان اخر.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت توثق حالة اطلاق نار واشتباكات في مقر لواء المهمات الخاصة الفوج السادس شرطة اتحادية في قضاء الكرمة شرقي الانبار.







