2024-12-15 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، ان 150 منتسبا من شرطة المحافظة باشروا في مهام حماية الحدود العراقية - السورية ضمن توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري لتعزيز أمن الحدود.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل ‏‎قائد شرطة محافظة صلاح الدين توجهت قوة من أفواج طوارئ قيادة شرطة محافظة صلاح الدين للمعايشة ضمن تشكيلات قيادة قوات حرس حدود المنطقة السادسة لمدة 15 يوما".

وأضاف المصدر أن" 150 منتسبا باشروا مهام حماية الحدود ضمن الحدود العراقية - السورية"، مبينا أن "القوة هي اسناد القطعات المنتشرة على طول الشريط الحدودي".

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.