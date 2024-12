ائتلاف إدارة الدولة: لا جدوى من التعديلات الوزارية في المرحلة الحالية

2024-12-15 15:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصصرّح النائب عامر الفائز، عضو ائتلاف إدارة الدولة، بأن إجراء تعديلات وزارية في الفترة الحالية لا يُعدّ مجديًا نظرًا لقصر المدة الزمنية المتبقية للحكومة الحالية، ولعدة أسباب تتعلق بالجدول الزمني التشريعي والانتخابات المقبلة. وأوضح الفائز، خلال حديث لـ(المدى)، أن "البرلمان العراقي سيبدأ عطلته التشريعية قريبًا، مما يعني أنه لن ينعقد مرة أخرى حتى التاسع من […]

