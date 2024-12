2024-12-15 15:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادتوقع مرصد العراق الأخضر هبوب المزيد من العواصف الترابية والغبارية خلال الأيام المقبلة.وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف إن "العواصف التي هبت يوم امس تدل على وجود جفاف كبير في مناطق عديدة من العراق والدول المجاورة له وقلة الغطاء النباتي. وأكد أن "من النادر ان يشهد فصل الشتاء هبوب مثل هذه العواصف التي أدت إلى […]

The post مرصد عراقي يتوقع زيادة العواصف الترابية بالبلاد خلال الأيام المقبلة appeared first on جريدة المدى.