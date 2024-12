2024-12-15 15:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكوفة/ عراق أوبزيرفر اصدر زعيم التيار الشيعي الوطني والثائر العام لسرايا السلام مقتدى الصدر حزمة توجيهات صارمة لمنتسبي السرايا. وفي مقدمة هذه التوجيهات منع استخدام السلاح خارج ما اسماها سوح القتال في سامراء. وتأتي هذه التوجيهات في ظل توترات أمنية تشهدها المنطقة لاسيما ما يحصل في سوريا. وفي ادناه قائمة التوجيهات:

