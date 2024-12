“نحن ضحية دوري نيجريرا القذر” .. قناة ريال مدريد توجه انتقادات “لاذعة” لحكم لقاء رايو فاليكانو

2024-12-15 15:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر وجهت قناة ريال مدريد انتقادات لاذعة إلى الحكم مارتينيز مونويرا، بسبب قراراته المثيرة للجدل، خلال مباراة الفريق ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني. وتعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو بثلاثية لكل فريق، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني. وقامت قناة ريال مدريد بتوجيه انتقادات بعد المباراة، حيث …

