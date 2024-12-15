2024-12-15 15:27:04 - المصدر: ايشان

كشف النائب مصطفى جبار سند، اليوم الأحد، عن توجيه بزيادة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكتب سند في منشور مقتضب على موقع فيسبوك، تابعته منصة “إيشان”، إن “رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب موظفي كردستان”، واضعاً نقاطاً كثيرة بين معلومة الزيادة في الرواتب وإقليم كردستان. وفي تعليق على منشوره، […]

ظهرت المقالة مصطفى سند يكشف عن توجيه من قبل السوداني لزيادة رواتب موظفي كردستان أولاً على ايشان.



