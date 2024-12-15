2024-12-15 15:27:04 - المصدر: ايشان

أرسلت إيران جواسيس لتصوير موقع قاعدة “نيفاتيم” الجوية في جنوب إسرائيل بأكتوبر، خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت ضرب الصواريخ الباليستية الإيرانية للقاعدة، وفقا لسلطات الكيان الإسرائيلي. وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “لم يكن العملاء المزعومون مدربين تدريبا عاليا ولا يبدون مثيرين للريبة بشكل خاص للأشخاص الذين عرفوهم في حياتهم اليومية، وبدا أن العديد منهم […]

ظهرت المقالة الكيان يتهم عددا “غير مسبوق” من الإسرائيليين بالتجسس لصالح إيران أولاً على ايشان.



