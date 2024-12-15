2024-12-15 15:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، صدور حكم بالحبس الشديد للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان في أحد أفواج الشرطة الاتحادية بالأنبار، وفيما بينت انه ستتم إعادة هيكلية الفوج، أكدت عدم التساهل مع مثل هكذا حالات. وقال المتحدث باسم الداخلية العميد ميري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن تفاصيل النطق بالحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية […]

ظهرت المقالة الداخلية: الحبس الشديد للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار على المشاركة في الدورة بمعكسر التاجي أولاً على ايشان.



