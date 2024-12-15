البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون

2024-12-15 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي لتعزيز التعاون.

وقالت نائب رئيس هيئة الأوراق المالية، نغم حسين إسماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "من منطلق التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية، ونظراً لرغبة هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي في خلق إطار تعاوني مشترك للطرفين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المصرفي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين".

وأضافت، أن "توقيع الاتفاقية جاء لتعزيز التعاون بين الطرفين، في مجال المعلومات الخاصة بالمساهمين، والاستفادة من النافذة الإلكترونية لنظام المساهمين المعتمد من سوق العراق للأوراق المالية".