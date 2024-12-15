2024-12-15 15:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت شركة مصافي الشمال، التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الأحد، عن إضافة 20 ألف برميل يومياً إلى الطاقة الإنتاجية لمصفى الصينية.

وقال مدير عام الشركة، عدنان محمد حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة مصافي الشمال اضافت 20 ألف برميل الى الطاقة الإنتاجية لمصفى الصينية لترتفع الطاقة الإنتاجية الى 50 ألف برميل باليوم"، مبينا أن "إنجاز المشروع يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ،حيان عبد الغني السواد ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد يونس، التي تهدف الى زيادات الطاقات الإنتاجية من المنتجات النفطية، والوصول إلى معدلات تلبي الحاجة الفعلية للبلاد وتحقق الاكتفاء الذاتي".

وأضاف أن "الجهد الوطني قد تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الكبير بفترة لم تتجاوز (6) أشهر وتشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة "الرابعة والخامسة" في مصفى الصينية بطاقة (10آلاف) برميل لكل منهما، لترتفع الطاقة التكريرية للمصفى من (30) ألف برميل باليوم الى (50) ألف برميل باليوم ، وبمواصفات إنتاجية عالية"، مشيرا الى أن "هذا الإنجاز يضاف الى الإنجازات ومشاريع البناء والإعمار التي حققها الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة خلال الفترة القليلة الماضية".

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أن "الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال كان قد تمكن من إعادة إعمار مصفى الشمال ومصافي صلاح الدين 1و2 وعدد من الوحدات الإنتاجية الأخرى".