التخطيط تعلن انتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة من التعداد السكاني بنجاح

2024-12-15 15:45:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024)، عن انتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن في العراق بنجاح، والتي استمرت نحو 20 يوما.





وافاد بيان صادر عن الوزارة تلقته أن" جميع فعاليات ومراحل العمل في التعداد سجلت نجاحا كبيرا، وكانت الكترونية بالكامل، بدءاً من مرحلة الترقيم والحصر التي انطلقت في الاول من ايلول لغاية الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول، ومرحلة عد السكان للايام 20-22- تشرين الثاني، والمرحلة الاخيرة وهي مرحلة جمع البيانات التفصيلية لخصائص السكان الحياتية، مشيرا الى ان التعداد شمل جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات اقليم كردستان، فضلا عن شمول المناطق النائية، والبدو الرّحل، والمنشآت بمختلف اصنافها".





ومضى البيان الى القول، أن" التعداد السكاني حظي بدعم ومباركة المنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة في العراق، التي أشادت بمستوى المهنية والالتزام بالمعايير العالمية في تنفيذ هذا المشروع، حيث نجحت الحكومة ، في اجراء التعداد السكاني الذي نُفذّ بطريقة الكترونية، لأول مرة وبعد 37 عاما من اجراء آخِر تعداد شامل في العراق".





واردف، أن" النتائج النهائية للتعداد سيتم الإعلان عنها في شهر شباط المقبل، بعد الانتهاء من عمليات التصنيف والتبويب والترميز واعداد التقارير التفصيلية، للبيانات الشاملة التي تغطي الخصائص الحياتية للسكان كافة.