رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حرص السيد السيستاني على استقرار العراق

2024-12-15 15:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية حرص المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني على استقرار العراق وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان"، لافتة إلى أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في العراق، فضلًا عن مستجدات المشهد الإقليمي، سيما تطورات الوضع في سوريا، ومساعي الوصول إلى حلول تضمن وحدة واستقرار سوريا".

وأوضح رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية في دعم الاستقرار والتنمية في العراق ومواجهة التحديات الراهنة"، مؤكداً على "أهمية رؤية المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في ضوء حديث المرجع الأعلى مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة، وحرص السيد السيستاني على استقرار العراق، وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية".

من جانبه أكد الحسان، "التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على ديمومة المكتسبات المتحققة في العراق على الصعيدين الأمني والتنموي والسعي نحو تعزيزها".