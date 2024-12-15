رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رؤى السيستاني وحرصه على استقرار العراق وتجنبه التجاذبات الإقليمية

2024-12-15 16:01:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أهمية رؤى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وحرصه على استقرار العراق وتجنيبه التجاذبات الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم في بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في العراق، فضلًا عن مستجدات المشهد الإقليمي، سيما تطورات الوضع في سوريا، ومساعي الوصول إلى حلول تضمن وحدة واستقرار سوريا.

وأوضح رئيس الجمهورية، حسب البيان، أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية في دعم الاستقرار والتنمية في العراق ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية رؤية المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في ضوء حديثه مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة، وحرص سماحته على استقرار العراق، وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية.

من جانبه أكد الحسان التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على ديمومة المكتسبات المتحققة في العراق على الصعيدين الأمني والتنموي والسعي نحو تعزيزها.