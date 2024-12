الأنواء الجوية في ذي قار: الغبار سينقشع اليوم وغدا، والموجة السيبيرية ستبقى حتى نهاية الأسبوع

2024-12-15 16:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة أنواء الناصرية عن وصول الموجة السيبيرية إلى ذروتها يوم غدٍ الاثنين، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة على محافظة ذي قار. وأوضح مدير الدائرة، أحمد كريم، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن درجات الحرارة الصغرى ستسجل 2 درجة مئوية، فيما ستتراوح درجات الحرارة العظمى...

