2024-12-15 16:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد تقرير لصحيفة تايمز اوف انديا، اليوم الاحد، ان الاحداث المؤلمة التي تظهر الان في منطقة الشرق الاوسط لم تكن وليدة اللحظة بل بدأت منذ ان قرر الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش في عام 2003 غزو العراق. وذكر التقرير، ان "الهجوم على العراق في العام 2003 كان بمثابة بداية لأسوأ اضطرابات في الشرق […]

