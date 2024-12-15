بوغبا على طاولة السيتي لتعويض رودري

2024-12-15 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث تقرير صحفي، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، عن وجود اتجاه داخل مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس السابق.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فأن "المسؤولين في السيتي تواصلوا، مع المقربين من بوغبا، لمعرفة مدى اهتمامه باللعب مع المدرب بيب غوارديولا".

وأشارت إلى أن "السيتي يريد ضم بوغبا، لتعويض غياب رودري، المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي"، منوها أن "النجم الفرنسي متردد بشأن اللعب مع السيتي، بسبب أوقاته السيئة مع مانشستر يونايتد".

من ناحية أخرى، اشارت وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن "بوغبا سيرحل للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، أو يعود لفرنسا عن طريق مارسيليا".

وأصبح بوغبا، لاعبا حرا، بعد إنهاء عقده مع يوفنتوس بالتراضي، على خلفية أزمة المنشطات التي ضربته وإيقافه لفترة عن الملاعب.

وسيكون اللاعب الفرنسي متاحا للتدريب بداية من كانون ثان القادم، على أن يكون متاحا للعب بعد نهاية إيقافه في آذار 2025.

المصدر: وكالات