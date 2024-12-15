الرئيس العراقي يبحث مع الأمم المتحدة الأوضاع الإقليمية ويؤكد الالتزام بتوجيهات السيستاني

2024-12-15 16:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، مع ممثل الأمين العامللأمم المتحدة في العراق، الأوضاع المحلية والسورية والإقليمية، مؤكداً على ضرورةالالتزام بتوجيهات المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بهذا الصدد.

وذكرتالدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان وردلوكالة شفق نيوز، أن الرئيسرشيد بحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "يونامي"محمد الحسان، الأوضاع العامة في العراق، فضلاً عنمستجدات المشهد الإقليمي، لاسيما تطورات الوضع في سوريا، ومساعي الوصول إلى حلولتضمن وحدة واستقرار سوريا.

وأشارالرئيس إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية في دعم الاستقرار والتنميةفي العراق ومواجهة التحديات الراهنة.

وأكدعلى أهمية رؤية المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في ضوء حديث المرجع الأعلى معممثل أمين عام الأمم المتحدة، وحرص سماحته على استقرار العراق، وإبعاده عنالتجاذبات الإقليمية.

منجانبه، جدد الحسان التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على ديمومة المكتسبات المتحققة فيالعراق على الصعيدين الأمني والتنموي والسعي نحو تعزيزها.