2024-12-15 16:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن اعتماد قائمة نهائية تضم 26 لاعباً لكل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة في خليجي 26، المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الحالي.

ووفقًا للقرار، ألزَم الاتحاد الخليجي المنتخبات المشاركة بتقديم قوائم اللاعبين الـ26 يوم الجمعة المقبل.

كما سمح الاتحاد لكل منتخب باستبدال لاعب مصاب بآخر قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى ضمن القائمة الأولية.

وفي حال رغبة أي منتخب في استبدال لاعب، يتعين عليه تقديم تقرير طبي من مستشفى معتمد من الجهة المنظمة للبطولة، لإثبات الإصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المنتخب الوطني العراقي في معسكر الدوحة تضم 27 لاعبًا، ما يعني أن أحد اللاعبين سيتم استبعاده قبل التوجه إلى الكويت.