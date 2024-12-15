الدولار يستقر في بغداد وينخفض بأربيل مع إغلاق البورصة

2024-12-15 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يومالأحد، فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتينفي بغداد لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس السعر التي سجلتها صباح هذااليوم.

وأشارمراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيثبلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل100 دولار.

وفيأربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار،وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.