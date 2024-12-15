2024-12-15 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن استجابة 32 معملاً للطابوق لقرار التحويل من النفط الأسود كوقود إلى منظومات الغاز، فيما أشارت إلى تخصيص 8 مصارف توفر قروض لتحقيق هذا الهدف.وقال مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، علي إبراهيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المعامل الموجودة في منطقة النهروان يبلغ حوالي 216"، مؤكداً أنه "تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء استجاب 32 معملاً لقرار التحويل من النفط الأسود لمنظومات الغاز ".وأضاف، أن "المعامل الأخرى ستتحول تباعاً وفق المدة المحددة بحسب قرار مجلس الوزراء الذي أعطى مهلة سنة ونصف لبدء التحويل إلى منظومة الغاز LPG مع تسهيل منح القروض من المصارف".وأشار إلى، أن "وزارة المالية خصصت 8 مصارف لتقديم هذه القروض وتم تعميمها على جميع المشاريع الصناعية، ليتمكنوا من التقديم وتبديل المنظومات".