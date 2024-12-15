محافظ بغداد يعلن موعد افتتاح مستشفى الشعب ومدخل العاصمة الشمالي

2024-12-15 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، عن موعد افتتاح مستشفى الشعب ومدخل العاصمة الشمالي، فيما لفت إلى وضع الحجر الأساس لعدد كبير من المدارس.

وقال العلوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلال الأسبوعين القادمين سنفتتح مشروعين مهمين قبل نهاية هذا الشهر إذ سيتم افتتاح مستشفى الشعب الذي يعد من المستشفيات المهمة والمتطورة والحديثة بكافة عناصره ومكوناته من أجهزة وتصميم وتقنيات وأسلوب تشغيل حديث للمستشفى لأول مرة عن طريق شركة مشغلة".

وأضاف أن "سيتم افتتاح مدخل بغداد - موصل الذي تم تطويره وتأهيله من قبل محافظة بغداد قبل نهاية هذا العام"، مشيراً إلى "افتتاح ثلاث مدارس نهاية الشهر وسيتم خلال هذه الفترة وضع الحجر الأساس لعدد كبير من المدارس ضمن خطة 23 للمحافظة، اضافة إلى افتتاح مراكز صحية والكثير من المشاريع بعد أن يتم إنجازها ستدخل للخدمة".