2024-12-15 17:00:05 - المصدر: ايشان

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، توجيهاً للجامعات الأهلية بشأن غياب الحركة التشكيلية في الجدران. وكتب العبودي تغريدة تابعتها منصة “إيشان”: “جدارٌ أبيض بلا أثر فنّي هو جدار ميّت، ولا يليق ببلاد عبد القادر الرسام وجواد سليم وشاكر حسن آل سعيد، وانطلاقاً من سعينا لتجميل فضاءاتنا الأكاديميّة من جهة، ودعماً للحركة التشكيلية الثرّة […]

ظهرت المقالة “لا جدار أبيض ميتاً بعد اليوم”.. العبودي يصدر توجيهاً للجامعات الأهلية أولاً على ايشان.



