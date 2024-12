رئيس الجمهورية يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.. ماذا دار بينهما؟

2024-12-15 17:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر استعرض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم (الاحد) خلال استقباله في بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، الأوضاع العامة في العراق، فضلًا عن مستجدات المشهد الإقليمي، سيما تطورات الوضع في سوريا، ومساعي الوصول إلى حلول تضمن وحدة واستقرار سوريا. وبحسب بيان رسمي اصدرته رئاسة الجمهورية وتلقت وكالة …

