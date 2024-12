تحديد موعد صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان.. متى؟

2024-12-15 17:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

أربيل/ عراق اوبزيرفر حددت حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم (الأحد) موعد توزيع رواتب موظفيها لشهر تشرين الأول الماضي، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل. وقالت الـ حكومة كوردستان في بيانٍ رسمي، اطّلعت عليه عراق أوبزيرفر: إن وفدها توجّه إلى بغداد بناءً على قرار الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الإقليم”، وان “المناقشات بين وفد الحكومة مع بغداد …

