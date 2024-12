2024-12-15 17:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت وزارة التخطيط عن انتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، بنجاح. وقالت في بيان رسمي اصدرته اليوم (الاحد)، وتلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه: ان جميع فعاليات ومراحل العمل في التعداد سجلت نجاحا كبيرا، وكانت الكترونية بالكامل، بدءاً من مرحلة الترقيم والحصر التي انطلقت في الاول من …

The post بنجاح.. التخطيط تعلن انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني first appeared on Observer Iraq.