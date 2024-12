عاجل| إطلاق سراح الشاب عبد الله المعتقل في ديالى بعد تمزيقه صورة احد السياسين

2024-12-15 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بعقوبة/ عراق أوبزيرفر افادت مصادر أمنية، اليوم الاحد، باطلاق سراح الشاب عبد الله حسين محمد علي الذي أثارت صور تعرضه للتعذيب في أحد مراكز الشرطة بديالى ضجة كبيرة. وقالت المصادر لـ “عراق اوبزيرفر”، انه تم بالفعل إطلاق سراحه وتسليمه لذويه. وكانت صور قد نشرت في منصات التواصل الاجتماعي للشاب عبد الله وقد بدت عليه اثار …

