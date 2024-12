2024-12-15 17:27:05 - المصدر: جمار

حركات ذات إيحاء جنسي يؤديها موظف أمام زميلته الممرّضة أثناء مناوبة ليلية في أحد المستشفيات الحكومية، وعندما تشتكي تحصل على رد غير متوقع.. عن قصص التحرش والتعامل معها في المؤسسات الصحية.

