رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يتوجه إلى الأردن

2024-12-15 17:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توجه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، (15 كانون الأول 2024)، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة المشهداني الى عمان، بعد أربعة أيام من زيارة رئيس مجلس الوزراء الى الأردن.

ويجري العراق مباحثات دبلوماسية مكثفة تجاه تطورات سوريا.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس السبت إن بغداد طرحت ورقة "شاملة" حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا.

وأضاف حسين في مؤتمر صحفي مشترك على هامش الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية أمس، "أن الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار في العراق".

وأكد خلال الاجتماع "بأننا لا نريد ليبيا ثانية في المنطقة"، مشددا على ضرورة أن يكون النظام في سوريا شاملاً لجميع المكونات ويحترم حقوق الإنسان والمرأة.



