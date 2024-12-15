بغداد تسعف "سلة ديالى" بقرار فوري

2024-12-15 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن نائب رئيس مجلس ديالى سالم التميمي، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024)، عن موافقة وزارة الموارد المائية على زيادة اطلاقات ثاني اكبر سدود المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، انه "مع بداية موسم زراعة محصول الحنطة في قاطع شمال ديالى ومنها ناحية العظيم التي تشكل سلة المحافظة الزراعية تم التواصل مع وزارة الموارد المائية من اجل زيادة اطلاقات المياه من سد العظيم من 15م3/ثا الى 20م3/ ثا ولفترة محدودة لتأمين الرية الأولى".

وأضاف ان "الوزارة تفاعلت إيجابا واعطت الضوء الأخضر بالمضي في زيادة الاطلاقات المائية من اجل توفير حصص مائية جيدة تسهم في تامين الرية الاولى لمناطق زراعية واسعة ومنها العظيم".

وأشار الى ان "العظيم تشكل رقم مهم في الخارطة الزراعية على مستوى ديالى وخاصة في انتاج الحنطة كل موسم وتامين الرية الاولى هي بمثابة خطوة أولى لدعم نجاح الزراعة".

هذا وترأس وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، يوم الأربعاء، (11 أيلول 2024)، الاجتماع الخاص للاستعداد لإقرار الخطة الزراعية الشتوية المقبلة، في مقر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية للموسم القادم 2024 -2025، في ظل مؤشرات الزراعة الفعلية للموسم السابق ومقدار الخزين المتحقق بداية الموسم وتوقعات واردات المياه وتوزيعات المياه للأراضي الزراعية التي ستشمل بالخطة بعد إقرارها بالتنسيق مع وزارة الزراعة".

ونقل البيان عن وزير الموارد قوله، إن: "الوزارة ملزمة بتأمين احتياجات الأراضي الزراعية الداخلة في الخطة"، مؤكداً على "ضرورة الدقة في احتساب المساحات المزروعة".

وأضاف، إن "حملة إزالة التجاوزات واستخدام تقنيات الري الحديثة أسهم بإيصال المياه الى مناطق لم تصلها سابقاً"، مشيراً إلى "أهمية مشروع محطة ضخ الثرثار ودوره بتعزيز نهر الفرات بالاطلاقات المائية".