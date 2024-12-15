رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الأردن

2024-12-15 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتوجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية.وقال مكتب المشهداني في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني توجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية".