رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الأردن
2024-12-15 18:05:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
توجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية.
وقال مكتب المشهداني في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني توجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية".
توجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية.
وقال مكتب المشهداني في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني توجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية".