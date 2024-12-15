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رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الأردن

رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الأردن
رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الأردن
2024-12-15 18:05:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
توجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية.
وقال مكتب المشهداني في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني توجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية".

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