“قد تتم إقالتي”.. بيب جوارديولا يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

2024-12-15

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أنه لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الفريق، رغم الأزمة الكبرى التي يتعرض لها في الموسم الحالي. ويستعد السيتي لمواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في ديربي مانشستر على ملعب الاتحاد، بعد أن خسر فريق جوارديولا 7 مرات من آخر 10 مباريات. وقال جوارديولا، في تصريحات …

