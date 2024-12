مجلس بغداد يهاجم وزارة الكهرباء ويؤشر اخفاقا "واضحا"

2024-12-15 18:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، اخفاق وزارة الكهرباء في توفير الطاقة رغم حلول فصل الشتاء ووعود الوزارة بتحسين عملها. وقالت رئيس لجنة الطاقة في المجلس نورا الجحيشي، إن "الاخفاق أصبح واضحا لدى وزارة الكهرباء في توفيرها الطاقة الكهربائية رغم اننا حاليا في فصل الشتاء، لكن التجهيز سيء جدا وهناك شكاوى كثيرة من […]

