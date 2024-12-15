2024-12-15 18:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (15 كانون الأول 2024)، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المتخذة لاستكمال تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وفق قانون الأمن الغذائي، بالإضافة للدرجات الوظيفية الخاصة بالمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، بحضور وزيرة المالية ووزير الصحة ومدير عام في مجلس الخدمة الاتحادي، وأحد أعضاء مجلس الخدمة، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وجرى، خلال الاجتماع، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "توجيه وزارة المالية باعتماد القوائم الأخيرة الصادرة من مجلس الخدمة، في ما يتعلق بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، لاستكمال تعيين الوجبة الثانية من المشمولين بالتعيين من الفئتين".

وأضاف البيان "كما جرى التوجيه بحسم موضوع الدرجات الشاغرة في وزارة الصحة، ورفعها إلى وزارة المالية، من أجل تخصيصها لمواصلة تعيين ما يمكن من خريجي كليات الطب والصيدلة والمعاهد الطبية، من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية".







