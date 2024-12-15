نائب كردي: وزير مالية الإقليم أخطأ بعدم الفصل بين الملايين والمليارات

2024-12-15 18:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد النائب الكردي في البرلمان عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أن وزير مالية حكومة إقليم كردستان أخطأ بعدم الفصل بين الملايين والمليارات عند إرسال الكتاب الخاص بالرواتب إلى بغداد.

وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان مسؤولة عن عدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد"، مضيفا، أن "حكومة الإقليم لا تزال غير مستعدة لتوطين الرواتب في المصارف الحكومية الاتحادية".

وأشار إلى أن "ما تقوله بغداد من أن ميزانية حكومة إقليم كردستان تم إنفاقها وفق النفقات الفعلية، يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية".

وكان الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، كشف عن خطأ إداري فادح تسبب بتأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (15 كانون الأول 2024)، إن "حكومة كردستان تحتاج إلى 430 مليار دينار لسد العجز في رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، وهي 10،11،12".

وأضاف، أنها "أرسلت كتابا إلى وزارة المالية الاتحادية، وبدلا من أن تكتب بالطلب 430 مليار، كتبت 430 مليون، ما جعل وزير المالية الاتحادية طيف سامي تعيد الكتاب، وتطلب تصحيحه، وعلى الفور صححت وزارة المالية في الإقليم الكتاب، وأرسلته إلى بغداد".

وأشار شعبان إلى، أن "هذا الأمر تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أن حكومة الإقليم تنتظر سد النقص للمباشرة بصرف رواتب شهر تشرين الأول".