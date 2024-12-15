النقل تسجل حدوث هزة أرضية في صلاح الدين

2024-12-15 19:00:01 - المصدر: واع

بغداد- واع‏أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية حدوث هزة أرضية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تقرير الهيئة بين، أن قوة الهزة بلغت 2،8 درجة وتم الشعور بها من قبل الموطنين الساكنين بالقرب من حدوثها قرب الشرقاط".وأضافت، أن "وقت حدوث الهزة الأرضية كان في الساعة 5:58:11 مساء الأحد".



