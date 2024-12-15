أمانة بغداد: خطة لتأهيل وتطوير الأماكن التراثية والثقافية وإعادة فتح زقورة عقرقوف

2024-12-15 19:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - امنة السلاميأوضحت أمانة بغداد، اليوم الأحد، مضامين خطتها واستعداداتها تنفيذا لاستحقاق بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، مشيرة إلى أنها تتضمن تأهيل وتطوير الأماكن التراثية والثقافية وإعادة فتح المعلمين التاريخيين زقورة عقرقوف والباب الوسطاني.وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة تواصل استعداداتها مع فريق بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 الخاص بتنفيذ الأمر الديواني الذي شكل من قبل مكتب رئيس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة عمر العلوي".وأضاف، أن "أمانة بغداد معنية بالثقل الأكبر من الموضوع لتوفير كل الإمكانيات الخدمية وبيان القيمة التاريخية والثقافية التي تليق بالامتداد الطويل لتاريخ بغداد على مدى مئة عام من تأسيس الدولة العراقية".وتابع أن "أبرز المجالات التي سيتم العمل عليها هي الأعمال الخدمية والمتنزهات والمسارح والمتاحف والشوارع والبيوتات التراثية، إضافة إلى النُصب والتماثيل والأعمال الفنية".وأكد أنه "سيتم توفير خارطة للسائحين القادمين إلى بغداد عبر موقع ويب سايت ومنصة إلكترونية وتطبيق يتم تحميله على الهواتف توضح فيه النقاط التي توصله للأماكن الدينية والسياحية والثقافية والترفيهية والتعليمية والأسواق، ضمن برنامج اطلقنا عليه اسم (التعرف على العراق)، يترأسه عضو مكتب رئيس الوزراء او التواصل الحكومي عمار منعم".ولفت إلى أنه "تم ترميم وتطوير وصيانة المقتربات لزقورة عقرقوف ورفع انقاض كثيرة وتهيئة الطرق المؤدية ويتم التحضير لإقامة أمسيات ليلية واحتفالات للسواح وللعراقيين والبغداديين في السنة القادمة"، مشيراً إلى أنه "تم ترميم وتطوير الباب الوسطاني في شارع محمد القاسم، وهذا الباب جدا جميل الذي يعود تاريخه الى اكثر من 1800 سنة، وكان حصناً لدخول بغداد من الجانب الشرقي لبغداد والذي اندثر وأهمل ترك منذ سنوات طويلة واعدنا العمل به وترتيبه من قبل بلدية الرصافة وتم وضع بوابات دخول فيه واعماره وتنظيفه، وسيتم اقامة اكبر المهرجانات السياحية واكبر الفعاليات فيه للسواح العرب القادمين".وأكد الربيعي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز بأن تدعم المؤسسات والوزارات والقطاع الخاص أمانة بغداد في التحضيرات باستقبالها العام الجديد وعام السياحة العربية".