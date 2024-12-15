2024-12-15 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليومالأحد، هزة أرضية جديدة بقوة 2.8 درجة ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وذكرتالهيئة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المراصد الزلزالية سجلت هزة أرضيةمساء اليوم تبعد نحو 4كم عن غرب ناحية "الزوية" في محافظة صلاح الدين،تم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعتالهيئة المواطنين إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات والالتزام بالوصاياالزلزالية.

ويومأمس الأول الجمعة، سجلت المراصد الزلزالية هزة أرضية في محافظة صلاح الدين، تبعد30كم عن قضاء الشرقاط بلغت قوتها 4.5 درجة، وهزة ثانية تبعد 17كم جنوباً، وبلغتقوتها 3.7 درجة وهي ضمن المعدل الطبيعي للهزات.