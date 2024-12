محافظ ذي قار يختتم زيارته إلى الجبايش بسلسلة قرارات خدمية وتنموية

2024-12-15 19:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اختتم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي زيارته إلى قضاء الجبايش بعقد اجتماع موسع ضم عضو مجلس النواب النائب حسن الأسدي، والمعاون الفني المهندس حسن دعدوش، وقائممقام القضاء، إضافة إلى مدراء دوائر المحافظة، لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية في القضاء. وبحسب بيان رسمي فانه تم خلال الاجتماع الاتفاق على...

